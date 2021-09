Zero gerarchie: lo strano dualismo fra Dragowski e Terracciano

Italiano dovrà scegliere anche il portiere di Genoa-Fiorentina

Il Corriere dello Sport si concentra sul dualismo tra Dragowski e Terracciano. Nelle prime 3 partite il polacco, per motivi diversi, ha giocato solo 17 minuti; d'altra parte Terracciano è stato in campo 250 minuti. E se a questi si aggiungono i 90' in Coppa Italiano diventano 340, cioè 20 volte in più del minutaggio del collega. Qualcosa d'imprevisto.