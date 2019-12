Zaza-Politano, l’attacco viola pronto a cambiare volto

Il k.o. di Ribery e la mancanza di un goleador stanno spingendo la Fiorentina ad intervenire sul mercato a gennaio. I nomi caldi sono quelli di Simone Zaza (LA SCHEDA) e Matteo Politano (LA SCHEDA). Come scrive La Nazione, la candidatura dell’esterno nerazzurro rimane forte ma ci sono tre ostacoli da superare: il sì del giocatore al prestito, convincere Conte a privarsi di un’alternativa in attacco e illustrare al giocatore i progetti della società, con o senza Montella. Conferme anche per l’interesse verso l’attaccante granata, il cui vero ostacolo è trattare con l’ostico Cairo. Ancora più complicato sarà strappare per gennaio il sì di Berardi e del Sassuolo.