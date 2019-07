Arch. Zavanella: “Stadio restituisca qualcosa alla città. Vi dico i costi calcolati su 30-40.000 posti”.

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino questa mattina troviamo un’intervista all’architetto Gino Zavanella, uno dei progettisti dello Juventus Stadium e del restyling Dall’Ara di Bologna, proprio sul tema ‘stadio’. L’architetto nel corso dell’intervista spiega come secondo lui lo stadio sia il più grande contenitore di una città e che è una struttura, un impianto che incide a livello architettonico, urbanistico e sociale. Per Zavanella uno stadio deve sempre restituire qualcosa alla città e deve funzionabile ed agibile sette giorni su sette.

L’architetto dichiara: “Mediamente si considera uno spazio di 0,8-1 metro quadro a spettatore. Quindi prendiamo un impianto da 40 mila spettatori come potrebbe essere il caso di Firenze, dobbiamo immaginarci quarantamila metri quadri dedicati ai servizi e alle esigenze della città”. E poi continua affermando che gli spazi vanno ricavati da ciò che sta sotto lo stadio. Se una struttura è basata su due piani, allora deve esserci lo stesso corrispettivo nel sottosuolo.

Per Zavanella lo stadio è una struttura, un concetto da pensare e sviluppare in verticale. Sui tempi di costruzione per l’architetto si potrebbe avere un’accelerata anche in Italia, un pò come sta avvenendo a Bologna dove non si vuole andare oltre ‘l’anno di lavori’.

E per i costi? “Diciamo che in Italia si va a una media di 3 mila euro per posto quindi per uno stadio da 40 mila spettatori servono circa 120 milioni, per uno da 30 mila si può stare sui 90 milioni”.