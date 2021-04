Zapata-Muriel, arriva il super attacco: servirà un muro

Domenica la Fiorentina affronterà il super attacco dell’Atalanta. I nerazzurri hanno segnato, fin qui, 68 reti in 29 partite. In media più di due centri a gara e in pratica quasi il doppio di quelli fatti dalla squadra viola.

Iachini – scrive il Corriere dello Sport – proverà ad alzare un muro solido. Contro la Dea serviranno accorgimenti importanti, anche se la prova di Genova è stata incoraggiante sul piano difensivo. Milenkovic non è al meglio, toccherà a Pezzella e a Martinez Quarta fare gli straordinari contro Zapata e l’ex Muriel. Il primo ha segnato 11 gol, il secondo 18. Numeri che sono chiari segnali di pericolo e che fanno salire l’attenzione ai massimi livelli.