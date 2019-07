Zanellato scala le gerarchie, la Fiorentina lo vuole a tutti i costi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe alzato il pressing su Niccolò Zanellato (LA SCHEDA). Il centrocampista classe 98′ del Crotone ha stregato il Ds Pradè che vorrebbe acquistarlo a tutti i costi, anche lasciandolo un anno in prestito alla società di appartenenza. L’obiettivo è battere la concorrenza ed accaparrarsi il profilo di un giovane italiano, che in breve tempo è destinato a trasformarsi da promessa a certezza.

Per quanto riguarda le uscite, le due preziose pedine della Primavera Marco Meli ed Erald Latki sono destinate al prestito, destinazione Gubbio.

–> CLICCA PER LEGGERE TUTTE LE OPERAZIONI DI MERCATO CONCLUSE DALLA FIORENTINA