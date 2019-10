Women’s, la Supercoppa per dimostrare che non fu un caso. E Guagni grida vendetta…

Due i motivi per provare a vincere oggi contro la Juventus: regalare a Commisso il primo trofeo e dimostrare che, nonostante la Juve abbia fatto doppietta tra campionato e Coppa Italia, il successo di un anno fa non è stato casuale. Lo scrive Tuttosport in merito alle ragazze di Antonio Cincotta, che ha affermato di voler rendere orgogliosa Firenze strappando alla banda bianconera l’unico trofeo mancante in bacheca. Alia Guagni, dal canto suo, vorrebbe vendicare la traversa colpita allo Stadium in campionato: chissà se avrà modo di farlo…