Women’s, De Vanna colpo viola. E non è finita qui: club al lavoro per un’altra ciliegina

In casa Fiorentina Women’s è arrivata Lisa De Vanna, il colpo dell’estate [LE SUE PRIME PAROLE]. Una punta di lusso da affiancare a Mauro, Bonetti e Lazaro, permettendo a Clelland di recuperare con più calma dall’intervento. Ma non è finita qui. Come scrive La Nazione, il mercato viola potrebbe regalare un’ultima ciliegina: per completare la rosa manca un difensore, e la dirigenza sta lavorando su diversi profili stranieri di alto livello.