Volti nuovi e tante variabili. Italiano ha una Fiorentina da plasmare

Vincenzo Italiano si ritrova fra le mani una Fiorentina del tutto nuova e da plasmare. Non mancano le idee ma anche i dubbi

Si riparte dopo la pausa (burrascosa). Italiano si ritrova con un Vlahovic in meno ma tante possibili soluzioni. La sosta ha permesso di lavorare con tranquillità, i sudamericani sono tornati in tre e non in quattro, Torreira si è appena negativizzato, in attacco è cambiato il volto. Il tecnico viola dovrà ripartire da tante novità e molte variabili. Perché certamente ancora tutti i dubbi non sono svelati. Se a sinistra in difesa la squalifica di Odriozola spalanca le porte a Venuti, resta un ballottaggio Igor-Quarta al centro della difesa con Milenkovic e Biraghi a sinistra. Torreira e Bonaventura sono due certezze al centro del campo, con Duncan favorito su Castrovilli e Maleh per la terza maglia. E poi gli esterni: ben cinque a disposizione. Saponara e Gonzalez per motivi diversi non sono al meglio, quindi Ikoné e Sottil si candidano per i due posti dietro a Cabral. Lo scrive il Corriere Dello Sport.