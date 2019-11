Voglia di Vlahovic. Montella può rilanciare il serbo accanto a Chiesa

Con Ribery ancora in tribuna, Montella è di nuovo “costretto” a sfogliare la margherita. Quale formula? La scelta dell’Aeroplanino può ricadere sui due attaccanti leggeri (in questo caso Chiesa e Ghezzal), il falso nueve Boateng oppure quello vero Dusan Vlahovic, senza dimenticare gli zero minuti concessi finora a Pedro. Il peso dell’attacco anche domani sarà sulle spalle di Federico Chiesa, che non è mai stanco e non ha bisogno di rifiatare, nonostante non si risparmi mai. E accanto a lui stavolta potrebbe toccare davvero al serbo: come riporta il Corriere dello Sport – Stadio infatti Vlahovic è infatti il più in forma, il più fresco e quello che dà maggiore profondità al gioco viola. Anche se Boateng tatticamente può garantire qualcosa in più, la condizione dell’ex Milan non appare al top e potrebbe finire nuovamente in panchina dopo la chance dal 1′ a Sassuolo. Chi invece ancora non sembra pronto è Pedro: il brasiliano in campo sarebbe una sorpresa, visto il testa a testa tra gli altri due attaccanti.