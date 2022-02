Voglia di un’altra impresa in trasferta: in 400 al Picco per sostenere i viola

Saranno più o meno quattrocento, assicura La Nazione, i tifosi della Fiorentina che stasera seguiranno la squadra al Picco di La Spezia. Niente sold-out, come invece hanno fatto registrare i tifosi liguri, ma comunque un dato importante. Thiago...

Saranno più o meno quattrocento, assicura La Nazione, i tifosi della Fiorentina che stasera seguiranno la squadra al Picco di La Spezia. Niente sold-out, come invece hanno fatto registrare i tifosi liguri, ma comunque un dato importante. Thiago Motta riceverà il premio come miglior allenatore del mese di gennaio, ed è prevista una coreografia: per la Fiorentina sarà battaglia vera, nello stadio che ha visto Italiano accendersi i riflettori addosso. Il successo esterno (in campionato) manca dal 5 dicembre scorso, dal 3-2 in casa del Bologna. A Firenze c'è voglia di un'altra impresa.