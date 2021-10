Voci dal mercato: “Vlahovic tra Juve e Premier”

Tuttosport ha realizzato un focus sugli scenari riguardanti il futuro di Dusan Vlahovic, con l'ausilio di molti agenti di mercato

Tuttosport torna ad occuparsi del futuro di Dusan Vlahovic, in un vero e proprio pezzo di calciomercato. Il quotidiano torinese ha sentito vari operatori di mercato, interrogati sugli scenari che attendono il centravanti serbo della Fiorentina. Tra chi - come Beppe Bozzo - pensa che Commisso possa ancora convincerlo: "ha le potenzialità per farlo restare". O Giovanni Branchini, convinto che il giocatore possa rimanere più di quanto si pensi a Firenze: "almeno fino a fine stagione, in 7/8 mesi possono succedere tante cose". Mentre un altro agente esperto come Claudio Vigorelli lo immagina in Premier, in una tra Liverpool, Manchester City e Tottenham. Anche se non nasconde la speranza che la Juventus riesca a trattenerlo in Serie A. Vlahovic rappresenterebbe un profilo ideale per i bianconeri anche per l'agente croato Marko Naletilic.