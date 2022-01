Vlahovic vuole tornare a ruggire: non segna da un mese

L'ultimo gol di Vlahovic risale al 5 dicembre: Bologna-Fiorentina 2-3

Tuttosport scrive di Dusan Vlahovic sottolineando come il serbo non segni in trasferta da un mese, dal 3-2 al Bologna, era il 5 dicembre 2021. L'attaccante mira a spezzare il digiuno oggi contro il Torino per riprendere con la sua squadra la corsa verso l'Europa e quella con sei stesse al titolo di capocannoniere della Serie A.