Vlahovic vede la luce, Pedro resta in ombra

Gli zero minuti giocati con la nazionale Olimpica brasiliana non fanno crescere le sensazioni positive intorno a Pedro. Il brasiliano è rimasto 90 minuti in panchina a Tenerife ed è fermo in stagione ai cinque minuti scarsi disputati contro il Parma. La Fiorentina non vuole forzare il rientro e spera che l’attaccante – che prima di rompersi il crociato il Real Madrid si stava aggiudicando per 50 milioni – mantenga quelle potenzialità che i blancos avevano intuito. In attesa del vero debutto, La Nazione fa il parallelo tra il periodo poco felice dell’ex Fluminense a quello incoraggiante di Dusan Vlahovic. Le due reti di Cagliari hanno avuto il merito di confermare le potenzialità di un attaccante che ha ricevuto la fiducia di Montella fin da Moena. In Sardegna il classe 2000 ha avuto il merito di reagire con orgoglio ma ora deve “gestirlo” e riuscire a metterlo in formazione tra Chiesa e Ribery.