Vlahovic, una medaglia per Prandelli. “Adesso Commisso non ha più bisogno di una prima punta”

Nel calcio, si sa, basta poco per ribaltare ogni giudizio. Ne è la prova Dusan Vlahovic, che oggi in edicola strappa queste parole a La Gazzetta dello Sport: “aver puntato su Vlahovic è stato un colpo di genio” e “Commisso non ha più bisogno di acquistare una prima punta”. Gli altri protagonisti della sfida di ieri sono stati Dragowski, premiato per le sue prodezze con la palma di migliore in campo, e Callejon, autore dell’assist per il gol decisivo e finalmente protagonista dopo Covid e condizione fisica latitante.

Leggi anche le pagelle di Violanews