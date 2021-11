Vlahovic troppo solo là davanti. Ma che rammarico…

Una bella Fiorentina viene incastrata da un rosso a Milenkovic decisamente esagerato. Peccato perché almeno un punto lo meritavamo...

Ieri abbiamo visto una Fiorentina coraggiosa, che ha gestito con intelligenza la partita, ma dal momento che è rimasta in dieci tutto è cambiato. Da quel momento è venuta fuori la Juventus e quel lampo di genio di Cuadrado l'ha decisa nei minuti di recupero. I viola hanno messo in campo orgoglio e idee ed ha provato a gestire la partita per gran parte del tempo. Forse poteva essere un rigore, così come l'espulsione a Milenkovic, definita da molti un pò eccessiva, ma ormai sono solo dettagli. Come scrive La Repubblica, quello che ormai rimane è l'ennesima sconfitta con una big. Italiano ci ha provato, regalando tanta qualità e Vlahovic come perno d'attacco. Spesso troppo solo però il serbo, che ha lottato dall'inizio alla fine con De Ligt e cercando di far ripartire i suoi, ma si è visto poco in zona gol. Non può essere sempre lui a risolvere le partite, ed è per questo che l'assenza di Nico Gonzalez si è fatta sentire. Il pareggio era il giusto compromesso, ma quel rosso a Milenkovic ha rovinato tutto. Peccato perché la Fiorentina almeno un ponto se lo meritava.