Vlahovic sulla scia dei migliori: solo Haaland segna più di lui in trasferta tra gli U20

Dusan Vlahovic non ha deluso, anzi. È, dopo il norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland, l’attaccante più giovane in Europa per numero di gol realizzati in trasferta, tre. A differenza della perla serba, che Corvino ha portato in Italia dal Partizan Belgrado per una cifra inferiore ai 2 milioni di euro, per l’attaccante, di milioni, complessivamente ne sono serviti oltre 40: ha segnato una tripletta nei 20 minuti giocati contro l’Augsbug, in trasferta pure lui, ma Vlahovic è già in scia, con due marcature multiple già alle spalle. Lo scrive Stadio in edicola oggi.