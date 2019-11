Vlahovic, squillo di tromba col Sassuolo: adesso cerca il primo gol in Serie A

La Nazione scrive di Dusan Vlahovic. E’ stato suo il pallone per il 3-1 offerto a Castrovilli, poi non capitalizzato sul fronte delle realizzazioni, dimostrando la capacità di impattare sulla gara. A Reggio Emilia ha suonato il proprio squillo di tromba. Ha trovato la condizione ideale e ora, senza Ribery, out per altre due gare (Parma e Cagliari), tocca a lui dimostrare di essere pronto per scendere in campo dall’inizio, proprio come accaduto col Napoli alla prima giornata. Dopo la doppietta realizzata in coppa Italia lo scorso agosto (primo gol tra i professionisti) grazie alla quale ha scongiurato l’eliminazione della Fiorentina dalla manifestazione (più l’assist per Chiesa, per il 3-1 finale), il millennial arrivato dal Partizan Belgrado punta al salto di qualità definitivo, quello del primo centro in serie A, fin qui solo sognato. La fortuna non ha girato dalla sua parte: basti pensare a quanto accaduto a Brescia, quando il tiro di Castrovilli ha finito per essere….deviato dalla parte sbagliata proprio dal serbo, ed è ora che Dusan è pronto a presentare il conto. Provando a saldarlo.