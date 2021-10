Vlahovic, spunta il retroscena: ecco come vuole lasciare la Fiorentina

Dusan vuole lasciare la squadra in Europa: il grande desiderio del centravanti

La Gazzetta dello sport riporta alcuni dettagli importanti sul centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic . La mini crisi contro il Cagliari, quando ha deciso di non calciare il rigore, è già alle spalle. Se all’Olimpico contro la Lazio dovesse esserci un altro tiro dal dischetto stavolta Dusan non si tirerebbe indietro.

L'obiettivo del centravanti serbo resta quello di chiudere anche questa stagione arrivando in doppia cifra in campionato e nella sua mente aleggia un grande desiderio: lasciare la Fiorentina in Europa.