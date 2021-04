Vlahovic, sono numeri da grande. E nel mirino c’è… Mutu

Dusan Vlahovic sta mostrando numeri da grande. E ora può mettere nel mirino altri due record importanti con i suoi gol

Record su record. Sono quelli che sta e vuole letteralmente bruciare Dušan Vlahovic con la maglia della Fiorentina. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport Stadio, che sottolinea come oltre ad aver segnato 16 volte continui a crescere anche nei numeri. Da Firenze ci è passato diciottenne, rispecchiandosi nell'ambizione sempre costante della città e della piazza, provando a prendere sempre a prendere per mano una squadra in difficoltà. Il giovane 2000 ha già segnato quanto il Pepito Rossi formato 2013/'14 e quanto un certo Adrian Mutu nel 2006/'07. Ma non finisce qui: i prossimi step parlano di 17 reti (Mutu, 2007/'08) e 19 gol (Gilardino 2008/'09). Due step teoricamente raggiungibili in questo infuocato finale di campionato: uno stimolo in più, dunque, per prendere per mano la squadra e condurre la barca in porto anche grazie ai suoi centri.