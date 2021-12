Vlahovic sogna l’Europa coi viola, a suon di goal. Ma non rinnoverà

Il centravanti gigliato ha su di sé gli occhi di tutti i top club europei, per adesso pensa a portare la Fiorentina in Europa, ma in estate...

Dusan Vlahovic ha giocato la sua partita numero 100 in maglia viola e ovviamente l'ha festeggiata con gol e vittoria. Il serbo è il capocannoniere della Serie A con 12 gol, su di lui è puntato il più grande riflettore di mercato d'Europa. Come ricorda il Corriere della Sera, Vlahovic ha già fatto capire che non rinnoverà con la Fiorentina. La sua intenzione però è quella di rimanere a Firenze fino a fine stagione e cercare di regalare ai viola una qualificazione in Europa, a suon di gol. Nel frattempo ha raggiunto il traguardo dei 29 gol in un solo anno solare in Serie A. Tra gli stranieri, davanti a lui solo Cristiano Ronaldo con 33 e Higuain con Crespo a quota 30. Dunque per il numero 9 viola si prospetta un mese di dicembre di fuoco e fiamme.