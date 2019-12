Vlahovic s’inventa il gol della vita e Montella trova la svolta che cercava Conte

Fiorentina-Inter, il commento de La Gazzetta dello Sport: “L’ultima cosa che ti aspetti da una squadra di Conte: subire un contropiedone a tutto campo al 2’ di recupero, in vantaggio di 1-0. Invece è successo. Vlahovic parte al galoppo in una prateria deserta, resiste alla pressione di Skriniar, che non riesce a intervenire, e s’inventa il diagonale della vita: 1-1 per sempre. Come nei due anni precedenti al Franchi, vittoria sfumata dopo il 90’. La svolta che cercava Conte, l’ha trovata Montella, che ha pescato la carta giusta, quando già stava accettando la quinta sconfitta consecutiva e si preparava a parlare della sua panchina traballante. Senza la luce delle sue stelline (spenti Chiesa e Castrovilli), la Fiorentina ha avuto il merito di resistere nella sofferenza, ci ha messo più cuore del solito e si è meritata la cavalcata finale“.