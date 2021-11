Vlahovic separato in casa, ma necessario fino a giugno: un amore a tempo

La tregua armata tra i tifosi e Vlahovic in nome di un presente da cavalcare

Il Corriere Fiorentino si concentra ancora su Dusan Vlahovic e sul disgelo con gran parte dello stadio in occasione della tripletta allo Spezia: la volontà è quella di prendere e godersi tutto ciò che di buono arriverà dal campo fino al momento dell'addio, sia esso a gennaio o a giugno. I gol del bomber serbo sono indispensabili per sognare in grande e la Fiorentina lo sa, anche se valuta attentamente le idee che arrivano da Torino o da Oltremanica. Vlahovic gioca da separato in casa e la frustrazione è enorme, ma in molti hanno scelto di non pensare a quello che sarà.