Vlahovic segna e si diverte: in rete con tutto il repertorio

Dusan Vlahovic dà l'idea di divertirsi molto oltre a segnare sette reti: ieri ha messo in mostra tutto il repertorio

Non aveva segnato nel primo test stagionale, ma si è ampiamente rifatto ieri. Sette reti nell'11-0 contro il C4 Foligno per certificare tutto il repertorio di Dusan Vlahovic e mostrare di essere più pronto e carico che mai. Di testa, in tap-in, di sinistro, su rigore, con un pallonetto, chiudendo un triangolo all'angolino. Tutte soluzioni diverse per mettere in mostra le sue abilità e per ritrovare il sorriso. Ne parla il Corriere Dello Sport, sottolineando come anche dalle parole dell'attaccante emergano anche tutti i suoi obiettivi: lavorare forte e dare il massimo senza tenere conto del risultato. Ieri la differenza l'ha fatta ovviamente il serbo, ma buone indicazioni sono arrivate da tutta la truppa.