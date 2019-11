Vlahovic scalpita: obiettivo segnare e convincere Montella

Ce lo ricordiamo così, festante, dopo la doppietta in Coppa Italia al Monza. Da allora, per Dušan Vlahovic, la gioia per quanto di più importante c’è per un attaccante, il gol, non è più arrivata. E dire che il serbo ha avuto poco tempo per dimostrare le sue qualità: come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, dopo la prima da titolare con il Napoli ha avuto solo poche altre opportunità per giocare e senza la concorrenza di Simeone forse sperava in qualche spazio maggiore. Vlahovic non si dà per vinto e lavora per provare a convincere Montella, dopo una stagione scorsa in A in cui sono già arrivati debutto e complimenti: lui che, arrivato insieme a Milenkovic – scoperti da Corvino – ha tutta l’intenzione di mettersi in mostra così come il suo collega classe 1997 ha già fatto ampiamente in difesa. Montella dovrà gestire la forza motivazionale e la fame di arrivare del suo attaccante per poter sfruttare al meglio le sue indubbie capacità.