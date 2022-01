Vlahovic, regna l’incertezza: Italiano fa muro, la società è preoccupata

Il mister: «Chiunque lo vorrebbe». A gennaio via solo per una big

Per Italiano Vlahovic è e resterà un punto fermo, ma la società è preoccupata che il rimpallo tra calciatore e procuratore non sia altro che il tentativo di andarsene a zero nel giugno 2023. Il braccio di forza rischia di farsi durissimo, tanto più se Commisso forzasse la mano nell'anno del Mondiale. Per questo la Fiorentina continua a attendere l'offerta giusta per poi provare a convincere Vlahovic: Arsenal snobbato, non è detto che l'inserimento di big come Tottenham, City, PSG o Barcellona non possano cambiare tutto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.