Vlahovic-Ranieri verso la conferma. Montella impressionato dai due

Due giovani viola si sono ritagliati uno spazio importante nel corso delle due settimane di tournée: Dusan Vlahovic e Luca Ranieri. Se il difensore ha saputo adattarsi al ruolo di centrale sorprendendo lo stesso allenatore viola, l’attaccante continua a confermare progressi notevoli, scrive il Corriere Fiorentino. E soprattutto ha capovolto le gerarchie, scalzando a Simeone la maglia da titolare. Fin quando non arriverà l’offerta giusta per una cessione (forse in prestito), non sarà semplice riprendersi una maglia da titolare.