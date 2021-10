Vlahovic, qual è il sentire dei tifosi? Lo sfogo di Commisso fa breccia

Come reagiranno i tifosi alle parole di Commisso su Dusan Vlahovic? Domani col Napoli, al Franchi, dovrebbe vincere l'indifferenza

Come influiranno sui tifosi viola gli ultimi sviluppi sul fronte Dusan Vlahovic e le parole pronunciate in merito da Rocco Commisso? A chiederselo è La Nazione che si concentra sulla partita di domani col Napoli. Al Franchi, davanti a 16mila spettatori, sarà l’occasione giusta per misurare la febbre al pubblico di Firenze. La tifoseria organizzata non sarà presente ancora una volta allo stadio, mentre le opinioni sul tema sembrano già essere molteplici. C’è chi ha già proposto la cessione della punta a gennaio, oppure ha prospettato una tribuna punitiva fino al 2023. Il duro sfogo di Commisso ha fatto subito breccia, incontrando quasi un plebiscito di consensi.