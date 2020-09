Vlahovic prende la 9 di Batistuta: attestato di stima della società

Il Corriere Fiorentino si concentra sulla maglia numero 9 scelta da Dusan Vlahovic per la prossima stagione:

Un’eredità pesante, quella legata al quella maglia, alla quale hanno resistito in pochi: Gilardino, Osvaldo e (almeno i primi tempi) Kalinic. Dopo Batistuta c’è chi è rimasto stritolato dal peso di quel numero come Leandro che arrivò subito dopo l’argentino o in tempi più recenti i vari Castillo, El Hamdaoui e a loro modo anche Babacar e Simeone. Per Vlahovic un ulteriore attestato di stima dopo che la dirigenza aveva fatto dietrofront sull’ipotesi di una cessione: se inizialmente la richiesta di un prestito da parte del Verona era stata presa in considerazione i successivi tentativi di Lipsia e Parma sono stati rispediti al mittente prima che il club chiarisse definitivamente che l’attaccante sarebbe rimasto al suo posto.