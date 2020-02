La Gazzetta dello Sport ha intervistato Dusan Vlahovic, l’uomo del momento della Fiorentina. Parla subito di Zlatan Ibrahimovic, la sua fonte d’ispirazione. Dice che è un mito. Va oltre: “Lo amo. Io amo poche persone. La mia famiglia, naturalmente. Poi, tra queste poche c’è sicuramente il campione del Milan. È la prima volta che gioco contro di lui. Anzi, è la prima volta che lo vedo dal vivo”. Dice che i suoi amici lo chiamavano Zlatan perché camminava con i piedi larghi come lo svedese. Aggiunge che è impossibile non restare incantanti da “un gigante come Ibra che danza col pallone tra i piedi quasi accarezzandolo“.

Vlahovic dice che deve migliorare col piede destro, tanto che in alcuni allenamenti si impone di toccare la palla e di calciare solo col destro. “Non vedo l’ora di segnare un gol importante con l’altro piede” afferma.

Il serbo parla anche del rapporto con Federico Chiesa: “Basta vederlo in azione per capire quanto sia forte. Io invece sono conquistato dal Chiesa ragazzo. È rimasto umile nonostante sia sulle prima pagine dei giornali da tre anni. Nonostante sia etichettato come un giocatore che vale tanti, tanti soldi. Insieme possiamo fare ancora di più. Dobbiamo dare sempre il cento per cento“.

Su Iachini dice che è un grande allenatore, un maestro. Normale, dice, dare tutto in campo quando trovi una persona così. Dopo la Sampdoria il tecnico gli ha fatto i complimenti per la doppietta, ma gli ha anche detto cosa aveva sbagliato. “Questo è un allenatore giusto per un giovane. Non quello che viene e ti dice ‘Sei un fenomeno’. Io accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi critica da parte di mister Iachini“.