Vlahovic più freddo con la Juventus: i bianconeri cambiano obiettivo

O Scamacca o nessuno. La Juventus si è chiarita le idee in una serie di summit proprio poco prima di Natale

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sarebbe il primo della lista alla voce 'rinforzi in attacco' per la Juventus. Ma i contatti tra l'entourage del serbo e la società bianconera di questi ultimi tempi sono stati sempre più freddi.