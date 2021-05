Vlahovic piace a tutti: prolungamento e ingaggio le chiavi per non perderlo

Roma, Milan ma anche Real Madrid e le due di Manchester sul gioiello della Fiorentina

Dušan fa gola, Dušan piace a tutti. Sarà un'estate di fuoco per l'attaccante classe 2000 della Fiorentina, perché gli assalti arriveranno da ogni parte. Toccherà alla società e a Rocco costruirgli attorno il progetto giusto per il futuro. Come si legge sul Corriere Dello Sport, oltre alla Roma e al Milan le offerte sono arrivate anche da più lontano: ci ha provato il Liverpool, così come le due di Manchester e il Real Madrid. Il suo ingaggio da 700.000 euro fa gola a molti. La prima mossa? Adeguarlo, portandolo a 2,5-3 milioni, prolungando la scadenza ad altri due anni almeno. Una clausola rescissoria, poi, sarebbe un'altra chiave importante. Come si legge, l'idea è evitare un caso Chiesa bis. 21 reti non si segnano per caso e con Vlahovic i viola hanno costruito la loro salvezza. Intanto lui è solo concentrato sul campo: c'è un'ultima partita in cui poter arrotondare il bottino, poi si penserà al futuro.