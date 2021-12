Vlahovic, non solo Ronaldo: è già nella storia viola, nel mirino ancora Hamrin

Dopo aver battuto Kurt Hamrin quanto a reti segnate nel corso di un singolo anno solare con la maglia della Fiorentina (27 lo svedese, già 32 il serbo), Dusan Vlahovic ingaggia ancora una volta una sfida nella storia con l’Uccellino, che lo...

Dopo aver battuto Kurt Hamrin quanto a reti segnate nel corso di un singolo anno solare con la maglia della Fiorentina (27 lo svedese, già 32 il serbo), Dusan Vlahovic ingaggia ancora una volta una sfida nella storia con l'Uccellino, che lo tiene ancora dietro nel dato relativo alla media-gol per partita: uno strepitoso 0,82 a partita per Kurre, contro lo 0,78 dell'attuale capocannoniere della Serie A. Va detto che Vlahovic ha avuto a disposizione, grazie alla condensazione delle gare dovuta alla pandemia, molte più partite (dieci in più, per l'esattezza). Questo lo ha favorito nel numero di gol totali, ma sfavorito circa la media. La sfida è aperta, due partite ancora da giocare, come riporta il nostro Roberto Vinciguerra sulle pagine de La Nazione.