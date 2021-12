Vlahovic, muro contro muro. Anche con offerte super, palla in mano a Dusan

Decide il giocatore, che sembra aver già fatto la propria scelta. Sia nel breve che nel lungo periodo

Niente da fare: come scrive il Corriere Fiorentino, le richieste esorbitanti per la firma di Vlahovic non si abbassano. 5 milioni di commissioni alla firma e 6 di ingaggio annuale, è muro contro muro anche dopo la colazione tra Joe Barone e l'agente Ristic. Ma l'intenzione di cedere subito il serbo si sta affievolendo a causa delle devastanti prestazioni offerte e della volontà del calciatore di concludere la stagione a Firenze. Solo un'offerta da 80 milioni, come quella dell'Arsenal, potrebbe far saltare il banco, ma anche in quel caso sarebbe determinante la volontà del giocatore.