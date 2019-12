Vlahovic, l’ultimo ad arrendersi per Montella: adesso convincere il nuovo Mister

Dusan Vlahovic ci ha provato in tutti i modi a salvare Vincenzo Montella: prima il meraviglioso gol all’Inter, poi una partita da combattente con traversa colpita e gol annullato contro la fatale Roma. Una volta sollevato il Mister dall’incarico, il ragazzone serbo ha voluto dedicargli un bel post su Instagram (CLICCA), a dimostrazione della stima e gratitudine nei suoi confronti, per averlo lanciato quando in forma e protetto quando la pressione era troppa. Del resto, con 5 gol, Vlahovic è il capocannoniere stagionale della Fiorentina. Il mercato porterà rinforzi? nessun problema, il ragazzo è giovane, ha tempo e margini, e sarà comunque protagonista, convincendo anche il traghettatore. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.