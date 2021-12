Vlahovic: Juve non spaventata da richiesta di 50-60 milioni

La Juve potrà spendere a gennaio: tutto sui giovani, no ai maxi ingaggi

Tuttosport si concentra sul nuovo piano di sviluppo della Juventus in seguito alla ricapitalizzazione da 40 milioni di euro. Ovviamente non tutti saranno investiti sul mercato. La nuova linea è: non più spese di una certa importanza per giocatori che sono troppo vicini ai trent’anni o li hanno addirittura superati. Diversa è la situazione se dovesse presentarsi la possibilità di acquistare un giocatore di grande talento e sotto i 25 anni.