Vlahovic-Juve non si fa, non è tempo per la collezione di stelle

Le ristrettezze economiche che stanno patendo i grandi club e la fermezza dell'ambiziosa Fiorentina stanno facendo propendere il serbo per il rinnovo

La Gazzetta dello Sport è molto attenta alle manovre di mercato in casa Juventus: il nome più chiacchierato è quello di Gabriel Jesus del Manchester City, ma oltre a Icardi si fa ancora il nome di Dusan Vlahovic, apprezzato come anche Dzeko, ma irraggiungibile senza una partenza davvero importante. Impossibile farlo arrivare da quarta punta, dopo Ronaldo, Dybala e Morata. "Non è il tempo della collezione di stelle per la Juve".