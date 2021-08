Vlahovic-Inter, la speranza dei nerazzurri è nell’extra-budget

Dopo aver venduto i pezzi pregiati, l'Inter è alla ricerca di nuove stelle per calmare gli umori dei tifosi

La Gazzetta dello Sport scrive oggi che l'Inter non si è ancora arresa sul fronte Dusan Vlahovic: la Fiorentina ha rifiutato l'offerta da 50 milioni di euro, e il tetto dei 55 per le singole operazioni non aiuta affatto i dirigenti nerazzurri, ma si legge che l'apertura dei rubinetti per l'agognato extra budget cambierebbe le prospettive, permettendo ai nerazzurri di giocare d'anticipo sul Tottenham, che ancora non ha ceduto Harry Kane.