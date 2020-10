Vlahovic in rampa di lancio, il serbo vuole il grande salto

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, questa sarà una stagione fondamentale per la crescita di Dusan Vlahovic in maglia gigliata. La scelta di non acquistare un centravanti di esperienza lascia al giovane serbo, come a Kouame, lo spazio necessario a compiere il grande salto. Adesso tocca a lui, tramite il duro lavoro e la determinazione durante la settimana al Centro Sportivo. Lasciata alle spalle la brutta parentesi di Milano, è arrivato un parziale riscatto contro la Samp e persino l’esordio in nazionale maggiore. Dusan è pronto per l’esame di maturità, prendersi quella continuità realizzativa di cui ha bisogno per trasformarsi in un bomber che regala certezze.

Vlahovic, dopo il debutto in nazionale arrivano i complimenti social della Fiorentina