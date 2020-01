Vlahovic, il ragazzo d’oro con i nerazzurri nel destino

Ha debuttato in Serie A all’età di 18 anni proprio a San Siro, lanciato nel calcio dei grandi da Stefano Pioli. Era il 25 settembre 2018 e Dusan Vlahovic fu il primo classe 2000 a giocare con la maglia della Fiorentina. Adesso di anni ne ha appena compiuti 20 e di strada ne ha già fatta molta, scalando gerarchie e facendo strabuzzare gli occhi ai dirigenti di mezza Europa. Quattro reti in campionato, due in Coppa Italia: il serbo ha attirato su di sé l’attenzione del Napoli, ma la richiesta degli azzurri – scrive Repubblica – è stata rimandata al mittente. Dopo la doppietta inutile al Cagliari sono arrivati i gol pesanti, proprio contro i nerazzurri ed i partenopei, e adesso Vlahovic torna nello stadio dove tutto è iniziato un anno e mezzo fa forte della sua maturità e consapevole che i margini di miglioramento siano ancora enormi. Ma la testa c’è, ed è quella che a questi livelli fa la differenza.