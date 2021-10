Vlahovic, il lungo addio e la disillusione dei tifosi. Il commento di Repubblica

L'analisi di Repubblica sulla questione Vlahovic, un copione che sembra ripetersi spesso

"Che c’è di più affascinante di un Monday night sulla laguna di Venezia? Chiamarlo partita del lunedì sera, per cominciare. Ma è il calcio moderno, i giocatori forti li definiscono top player e noi, fino a prova contraria, ne abbiamo ancora uno in squadra: si chiama Dusan Vlahovic. (...) Non credo ci saranno contestazioni al ragazzo, sarebbe solo autolesionismo, ma è chiaro che la situazione è calda, basteranno due o te partite non esaltanti per accendere qualche animo. Il lungo addio, diceva lo scrittore."