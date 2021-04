Vlahovic-Ibrahimovic, adesso è sfida del gol. E in futuro?

Che ci sia stima reciproca, ormai non c’è dubbio. Ibrahimovic è l’idolo di Vlahovic, ma anche nella direzione opposta c’è una certa curiosità, un interesse verso il futuro. 15 i gol del gigante svedese, 13 quelli del giovane serbo, che ha cominciato ad avvicinarsi sul serio. La Nazione si chiede se non ci sia una sfida diretta, in amicizia, fra i due. Non ci sarebbe nulla di che stupirsi. Come non sarebbe una sorpresa se tale sfida si riflettesse poi sul mercato, in direzione Milan. Ma il prezzo, e qui Vlahovic straccia Ibra, è ben più alto: non meno di 45 milioni.