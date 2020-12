Vlahovic, gli uomini mercato viola sono al lavoro: è l’ora del rinnovo

A proposito di Vlahovic, osserva Stadio in edicola oggi, presto dovranno essere maturi anche i tempi per pianificare quel prolungamento di contratto che era stato annunciato dallo stesso giocatore durante il lockdown primaverile. Era stato lui a raccontare della voglia di continuare a giocare con questa maglia, provando a trasformarsi davvero nel centravanti del nuovo millennio viola. Dopo averlo difeso dagli assalti del mercato in estate, adesso c’è da costruirgli una muraglia attorno con una firma su un ulteriore accordo, oltre quel 2023 sottoscritto non appena arrivato in Italia dal Partizan Belgrado, su intuizione di Pantaleo Corvino. Gli uomini mercato del club del presidente Commisso ci stanno lavorando da tempo. E ora che davvero il vento pare finalmente cambiato, come aveva notato già dal pari contro il Sassuolo Cesare Prandelli, è il momento di mettere tutto nero su bianco.