Vlahovic giova alle casse. Un tesoretto da 45M, l’arma in più della Fiorentina

L'affare Vlahovic ha rimpinguato le casse Viola

La cessione di Vlahovic, sebbene sia stata molto dolorosa, ha portato nuova linfa nelle casse della Fiorentina. Come scrive La Nazione (e come vi abbiamo spiegato anche noi), il pagamento dilazionato non deve spaventare. La Fiorentina potrà mettere subito a bilancio l’intero ammontare dell’operazione. Tradotto in parole povere, dal punto di vista contabile non si tratta di un qualcosa simile a quanto accaduto con Federico Chiesa. Fin qui, includendo anche l’operazione Vlahovic, il saldo tra acquisti, compreso il cartellino di Arthur Cabral, e cessioni è in attivo di circa 45 milioni di Euro. Un saldo che potrebbe però assottigliarsi nel caso in cui dovessero essere riscattati Piatek e Torreira a fine anno. In ogni caso, questo tesoretto è pronto per trasformarsi nell’arma di rilancio della nuova Fiorentina, quella che continuerà a dare l’assalto alle zone nobili della classifica.