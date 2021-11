Vlahovic garanzia per la Fiorentina: l’obiettivo è raggiungere Hamrin

Hamrin è l'unico viola a segno 27 volte in A in un anno solare

Di fronte ritroverà Stefano Pioli, il tecnico che lo ha fatto debuttare in Serie A contro l'Inter. Vlahovic ha segnato 8 gol (sui 16 in totale realizzati dalla Fiorentina), sa bene di essere in vetrina, ma non è questo che può fermare un highlander come lui. Quella col Milan sarà la presenza numero 98 con la maglia viola ed è a una sola rete dai 40 gol con la formazione gigliata (39, di cui 35 in Serie A). Ha, dunque, più di un motivo per continuare a trascinare la sua squadra.