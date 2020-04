Vlahovic, adesso ci pensa la Lazio. Ma la Fiorentina ha le idee chiarissime

Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport: “Dalle parti di Formello piace molto anche il ventenne serbo Dusan Vlahovic, esploso quest’anno nella Fiorentina. Non sarà facile strapparlo alla società viola e pertanto è una pista che difficilmente potrà prendere piede. Ma a volte sul mercato si possono creare le condizioni per realizzare operazioni apparentemente impossibili”. Tra l’altro, la rosea sottolinea l’interesse della Lazio anche per un ex viola, Ianis Hagi, che gioca nel Rangers in Scozia, ma è di proprietà dei belgi del Genk, e costa una decina di milioni.