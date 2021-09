Vlahovic e Skriniar, dai vecchi errori all’affermazione definitiva

I due giganti dell'Est uno di fronte all'altro stasera

La Gazzetta dello Sportmette di fronte in vista della sfida di stasera Dusan Vlahovic e Milan Skriniar, due assoluti top di reparto che ricordano Fiorentina-Inter con un retrogusto amaro: nel 2019, il difensore dell'Inter venne sverniciato dal giovanissimo Vlahovic che andò a segnare il pareggio che salvò momentaneamente la panchina di Montella; appena un anno fa, l'attaccante della Fiorentina toccava il punto più basso della sua carriera divorandosi un gol facile e commettendo un errore in marcatura che risultò fatale ai fini del risultato. Oggi, superare Skriniar e annullare Vlahovic sono due tra le imprese più difficili da compiere in Italia, e i due le tenteranno uno contro l'altro.