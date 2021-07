Vlahovic e Milenkovic, amici inseparabili. Può dividerli solo… il mercato

I due serbi Viola potrebbero non giocare più insieme già da questa stagione

Quella fra Vlahovic e Milenkovic , scrive Repubblica Firenze, è un'amicizia che affonda le proprie radici nel tempo, ai giorni in cui entrambi giocavano nel Partizan Belgrado. La Fiorentina se li portò a casa tutti e due nel giro di 6 mesi: estate 2017 il difensore, gennaio 2018 il bomber. I due, nonostante i ruoli agli antipodi, hanno diverse cose in comune. Una su tutte "quel carattere da perfezionisti che li spinge a provare e riprovare, a non lasciare niente di intentato".

Ecco però che, dopo anni interamente insieme, le loro strade potrebbero dividersi. Già, perché se per il classe 2000 la permanenza, almeno per questa stagione, è praticamente certa, lo stesso non si può dire per il centrale. Milenkovic può partire a fronte di un'offerta congrua. Per entrambi, però, esiste una questione legata al contratto. Nikola va in scadenza nel 2022, dovesse arrivare un top club soldi alla mano (Juventus o Tottenham?) saluterà. Vlahovic, il cui contratto scade nel 2023, sarà invece il perno della prossima stagione. Nel frattempo, i contatti fra Fiorentina e procuratore proseguono ad oltranza. Sul tavolo, oltre all'adeguamento, c'è l'eventuale inserimento di una clausola rescissoria.