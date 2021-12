Vlahovic e i suoi obiettivi, una paradossale “garanzia” per la Fiorentina

La determinazione del serbo nel trascinare la sua squadra verso orizzonti prima inimmaginabili

E' chiaro a tutti come a questo punto le attenzioni di tutti in casa Fiorentina siano rivolte a Vlahovic e alla sua corsa sul record di Ronaldo, 33 reti nell'anno solare. La Nazione scrive che contro la Salernitana non sono stati corsi rischi, Dusan è rientrato in campo nonostante i dolori solo dopo rassicurazioni da parte dello staff medico. Perfino Kokorin, che viene finalmente definito in buone condizioni fisiche, è rimasto a bordo campo immaginando di poter avere un’occasione mercoledì sera in Coppa Italia contro il Benevento, dato che a Vlahovic servono reti in campionato, da concludere a suo avviso in viola per centrare tutti gli obiettivi, compreso, come svelato da lui stesso, riportare la Fiorentina in Europa. E questa, nell'era in cui è il giocatore ad avere gran parte dell'iniziativa, suona come una garanzia della sua permanenza, almeno fino a giugno.