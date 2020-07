Vlahovic, e adesso? Il serbo al bivio, rinnovo o prestito?

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è a Firenze, scrive La Nazione. E non può essere un caso, visto che il rendimento del giovane serbo dopo lo stop al campionato è calato vistosamente, con un rosso e zero reti segnate. Niente preoccupazioni da parte della società, consapevole dell’esplosione di Cutrone e della necessità di far giocare Kouamé. Eppure il rinnovo, che sembrava cosa fatta a febbraio, adesso non è più così scontato, anche perché ci sono club che manifestano il proprio interesse, uno su tutti il Milan. Ma Dusan vuole restare a Firenze e giocarsi le proprie carte, forte della bozza di accordo per il prolungamento fino al 2025.

POTREBBE AVERE COMPAGNI ILLUSTRI IN ATTACCO: GOTZE E MANDZUKIC IN CIMA ALLA LISTA DELLA SPESA VIOLA