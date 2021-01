Vlahovic, da Napoli a Napoli: il gol per far traballare ancora gli azzurri

“Vedi Napoli e poi fai gol”. Così il Corriere Fiorentino sul ritorno di Dusan Vlahovic nel capoluogo campano, che lo ha visto segnare un gran gol in una delle prime partite sotto la gestione Iachini. Chiesa e il serbo suggellarono il successo viola e provocarono i fischi dei tifosi di casa, sconfortati dall’inizio horror di Gattuso. A Vlahovic, allora, veniva mossa la critica di segnare le reti più difficili grazie alla tecnica, ma di mancare al posto giusto nel momento giusto in area. Oggi le cose sono cambiate, e il gol al Cagliari lo dimostra. Domenica dovrà sfuggire a Maksimovic e Koulibaly. La Fiorentina invece sarà chiamata a sfruttare il rendimento altalenante tra le mura amiche degli azzurri, capaci di perdere in 11 contro 10 contro lo Spezia e di raggiungere solo all’ultimo il Torino. Contro le big del campionato, la Viola ha abituato ad ottime prestazioni: perché smettere proprio ora?

